Estudo do ISCTE aponta para má imagem da justiça entre os portugueses

A opinião da maioria é a de que pobres e ricos são tratados de forma diferente perante a lei. Há também a perceção de que os governos exercem pressão sobre os juízes e os procuradores.

No estudo Atitudes dos Portugueses face à Justiça, são também identificados os principais responsáveis pelo mau funcionamento do sistema.



Um dos autores do estudo, Pedro Magalhães, mostra-se preocupado com os resultados.Os recenrtes casos com o Ministério Público e a procuradora-geral da República podem ter contribuído para estes resultados, mas o problema, diz Pedro Magalhães, está enraizado.