Mais vacinas gratuitas para adultos no Programa Nacional de Vacinação podem poupar ao Estado 245 milhões de euros, por ano, em tratamentos e hospitalizações.

Um estudo da Escola de Saúde Pública sugere, por isso, a atualização do Programa com a inclusão das vacinas contra o herpes zoster, vírus sincicial respiratório, doença pneumocócica, vírus do papiloma humano e até vacina de alta dose contra a gripe.