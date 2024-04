Foto: Suhyeon Choi - Unsplash

A doença mental não diagnosticada é o principal problema obstétrico do pós-parto. Vinte a 30 por cento das grávidas ou recém-mamãs desenvolvem doença do foro psicológico e são quase nulas as repostas no Serviço Nacional de Saúde. Em Évora, está em marcha um projeto inédito no país: um rastreio a todas as mulher grávidas do distrito, que depois têm acompanhamento nos centros de saúde ou, nos casos mais graves, no Hospital de Évora.