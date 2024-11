Foto: Racool_studio - freepik

A primeira sentença do ex-secretário de Estado adjunto de António Costa e antigo autarca de Caminha - e também da empresária Manuela Sousa - foi alvo de recurso do Ministério Público e anulada pelo Tribunal da Relação de Guimarães, que ordenou o regresso do processo à primeira instância para ser elaborada nova decisão.



O tribunal considerou que valores cobrados pela empresária à autarquia tinham sido omitidos no primeiro acórdão.



À saída, Miguel Alves mostrou-se muito satisfeito com a decisão do tribunal.