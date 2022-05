Ex-banqueiro João Rendeiro encontrado morto na prisão

As autoridades estão a investigar as circunstâncias do que aconteceu, mas de acordo com dados divulgados pela advogada, com recurso a informações vindas da prisão Westville, em Durban, a morte de João Rendeiro terá sido suicídio.







A jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues recorda o processo que envolvia o antigo presidente do banco privado português.





As autoridades estão a investigar as circunstâncias do que aconteceu, o que sucede sempre que há uma morte numa cadeia por razões não naturais, explica o advogado português que vive na África do Sul, José Nascimento.

O ex-banqueiro tinha sido condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do Banco Privado Português (BPP), tendo o tribunal dado como provado que retirou do banco 13,61 milhões de euros. Das três condenações, apenas uma já tinha transitado em julgado.





Em setembro do ano passado, Rendeiro tinha sido condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva, num processo por burla qualificada, e esteve fugido à justiça até ser apanhado em dezembro na África do Sul.