Ex-deputado do Chega suspeito de furtar malas no aeroporto acusado de 21 crimes

Segundo a acusação datada de 11 de dezembro, a que a Lusa teve hoje acesso, a mulher de Miguel Arruda foi por sua vez acusada de um crime de recetação, por ter presumivelmente usufruído de roupa e outros bens que saberia que tinham sido furtados pelo marido.

Miguel Arruda foi eleito deputado à Assembleia da República pelo Chega em março de 2024, passou a deputado independente depois de ter sido constituído arguido em janeiro de 2025 e, quando o processo foi conhecido, negou a prática dos crimes.