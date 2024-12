Ex-Scut. Fazem-se contas ao fim de portagens

Quem lá vive já faz contas ao que vai poupar e aos anos de luta que a cobrança na Via do Infante trouxe.







A partir de dia 01 de janeiro deixa de se pagar portagens em algumas antigas Scut, nomeadamente na A4; A13 e 13-1; A22; A23; A24; A25 e A28.





O parlamento aprovou, em maio, o projeto-lei do Partido Socialista para o fim das portagens nas ex-Scut a partir de 01 janeiro de 2025.







Estão abrangidas as autoestradas do interior ou as vias onde não existam alternativas que permitam um uso com qualidade e segurança.