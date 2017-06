Exame de português pode ser anulado

Dias antes da realização do exame circulou nas redes sociais, uma gravação de uma jovem a dizer a matéria que ia sair no exame.



A aluna não se identifica, mas identifica a fonte de informação.



Diz que é uma dirigente do sindicato de professores.



E a verdade e que tudo o que disse foi precisamente o que saiu no exame nacional.



Após ter conhecimento do caso, e por iniciativa própria, o Instituto de Avaliação Educativa decidiu abrir uma investigação.



Em comunicado, o instituto faz saber que vai remeter para a Inspecção Geral da Educação e Ciência e para o Ministério Público todas as informações de que dispõe sobre o caso para efeitos de averiguação disciplinar e criminal.