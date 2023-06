Exames. Escolas públicas descem em tabela geral e aparecem no 39.º lugar

De acordo com a lista dos 496 estabelecimentos de ensino por média obtida nos exames nacionais do secundário de 2022, os colégios voltaram a destacar-se.Relativamente ao ano anterior, há uma descida de oito lugares, já que em 2021 a escola pública com melhor média estava em 31.º lugar, segundo os dados disponibilizados pelo Ministério da Educação.A análise dodo jornal, em parceria com a Católica do Porto, indica queO concelho de Vouzela quebrou, assim, a tendência de os primeiros lugares serem ocupados por escolas públicas situadas no centro das grandes cidades, em bairros de classe alta, onde quase não existem alunos carenciados.Segundo a lista também divulgada pela Lusa,Além das públicas surgirem mais abaixo na tabela geral, também as notas baixaram ligeiramente:

Colégios com melhores resultados

No ano passado,. No fim da tabela geral surgem nove escolas públicas e apenas uma privada e,. Já Lisboa é o distrito com mais alunos e quase 50 mil exames realizados e sobe três lugares, ficando em sétimo lugar com uma média de 11,5 valores.Mais uma vez, as médias dos alunos que realizaram as provas no estrangeiro foram as mais baixas (9,9 valores), mas desta vez há uma subida da média dos alunos das ilhas dos Açores (10,9), que costuma ser a pior região nacional e este ano aparece mais bem classificada que Portalegre (10,8), Setúbal (10,7) e Beja (10,7).Há ainda a acrescentar que. De acordo com os dados do Ministério da Educação, entre as 421 escolas públicas analisadas, 295 deram 20 valores a, pelo menos, um aluno, o que representa cerca de 70 por cento. No total, houve 1.689 notas máximas entre cinco disciplinas (Desenho A, História A, Inglês, Matemática A e Português).O número não ultrapassa por muito os “20” atribuídos pelos colégios, que totalizaram, no ano passado, 1.252.Olhando para os estabelecimentos de ensino particular,A disciplina é precisamente aquela em que houve um maior número de classificações internas máximas nos colégios e, à semelhança do Externato Ribadouro, há muitos outros exemplos em que, pelo menos, 75 por cento dos alunos conseguiram o 20.Percorrendo a lista, é necessário passar por seis escolas particulares até chegar à melhor pública – a Escola Secundário Amato Lusitano, em Castelo Branco –, em que se registaram 36 avaliações com 20 valores, 31 das quais a Inglês. No ensino público é, no entanto, a Matemática A que mais alunos conseguem alcançar esse nível de sucesso escolar e entre os 1.689 “20”, 1.152 foram àquela disciplina.Houve ainda 273 alunos classificados com 20 valores a Português, 126 em Inglês, 75 a Desenho A e 63 a História A.Por outro lado, quando se compara as médias internas globais das escolas onde houve notas elevadas às médias dos exames nacionais, não há diferenças significativas entre públicas e privadas. Naquelas em que os resultados mais se distanciam, com classificações internas mais elevadas, a diferença é de 5,78 pontos percentuais na Escola Secundária de Alcochete e de 5,89 pontos percentuais no Real Colégio de Portugal.Na ocasião, a Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) indicou que já tinha inspecionado este ano 39 escolas onde as notas dos alunos pareciam ser excessivamente elevadas, tendo recomendado a sete estabelecimentos de ensino a "reposição imediata da legalidade" das classificações atribuídas.

Alunos carenciados com piores resultados

Os dados divulgados pelo Ministério da Educação permitem também perceber quais as escolas públicas em que mais alunos carenciados conseguem chegar aos 20 valores a, pelo menos, uma disciplina.Segundo a mesma análise,Dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) mostram que a média dos exames nacionais dos alunos carenciados é sempre a mais baixa em relação aos restantes estudantes e que a pobreza continua a ter forte impacto no sucesso escolar.Estas três disciplinas são conhecidas por serem as exigidas para entrar nos cursos de Medicina, cuja média de entrada foi a mais alta durante muitos anos.No mesmo sentido,Tanto no 3.º ciclo como no secundário a diferença da taxa de conclusão no tempo esperado foi de cinco pontos percentuais.Um em cada dez alunos do 3.º ciclo (10 por cento) chumbou pelo menos um ano, sendo que entre os mais carenciados o insucesso subiu para 15 por cento.. Além disso, muitos alunos carenciados nem sequer tentam candidatar-se ao Ensino Superior, segundo dados da DGEEC, que mostram que há menos estudantes pobres a fazer exames nacionais desde que estes deixaram de ser obrigatórios para concluir o secundário, desde a pandemia da covid-19.Esta alteração da lei levou a que menos estudantes realizassem estas provas, em especial os mais carenciados:

Há menos chumbos

Pelo menos desde 2017/2018, o sucesso escolar dos alunos tem vindo a melhorar e são cada vez mais aqueles que conseguem concluir cada ciclo sem chumbar.Entre as 547 escolas com dados disponíveis, oito conseguiram que todos os seus alunos concluíssem o secundário sem chumbar, das quais sete na região Norte e uma no Centro.Em contraste,Há ainda outro dado relevante:Note-se que, pelo terceiro ano consecutivo, os exames nacionais deixaram de ser obrigatórios para a conclusão do secundário, sendo apenas realizados para acesso ao Ensino Superior.A média nacional dos alunos dos colégios foi de 12,9 valores (em 2021 foi 12,7) e das públicas foi 11,2 (em 2021 foi 11,3), ou seja, houve uma ligeira descida da média das escolas públicas e subida dos colégios.

Média nacional inalterada esconde oscilações de disciplinas

A média nacional de todos os exames do secundário manteve-se praticamente inalterada em relação ao ano anterior, mas houve disciplinas com oscilações superiores a um valor, como Português e Biologia ou Matemática A e Físico-Química.No entanto, olhando para as diferentes disciplinas verifica-se que houve casos em que a média nacional subiu ou desceu quase dois valores.Entre os 20 estabelecimentos com melhores resultados, só há dois públicos: A Escola Básica e Secundária de Lajes do Pico, em 7.º lugar, e a Escola Básica e Secundária de Mora, em 11.º.Por outro lado, o desempenho dos alunos das escolas públicas a Matemática A fez aumentar a presença destas escolas entre as mais bem classificadas, com sete estabelecimentos na lista dos 20 melhores.Já olhando para as disciplinas que mais desceram destaca-se Português:Há quatro escolas públicas entre as 20 melhores classificadas a Português: Escola Artística do Conservatório de Música do Porto (3.º lugar); Escola Básica e Secundária de Manteigas (7.º); Escola Básica e Secundária de Arcozelo, Ponte de Lima (17.º) e Escola Básica e Secundária de Vila Cova, Barcelos (18.º).A Escola Básica e Secundária Dr.ª Judite Andrade, Sardoal, em Santarém.Matemática Aplicada às Ciências Sociais também teve uma ligeira descida, ficando agora com uma média de 10,47 valores, assim como Filosofia (11,1), Economia A (11,79), História da Cultura e das Artes (12,28), História A (12,34) e Inglês (14,89).Em sentido contrário, com uma ligeira subida, surgem as duas restantes disciplinas de Geografia A (11,6) e Desenho A (14,1).