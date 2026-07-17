País
Exames nacionais. Milhares de alunos esperam divulgação das notas
Estava prevista para terça-feira mas foi adiada para esta sexta-feira a afixação das pautas dos exames nacionais do ensino secundário. Milhares de alunos aguardam a divulgação das notas das provas, num processo marcado por atrasos, problemas técnicos e falta de professores classificadores.
Depois de ter admitido na quinta-feira a possibilidade de as pautas não serem afixadas. O ministro da Educação saiu ao final do dia do debate do estado da nação no parlamento confiante que todas as notas dos exames serão publicadas esta tarde.
O ministro Fernando Alexandre que vai estar esta manhã no parlamento para um debate de urgência, requerido pelo PCP, sobre os exames nacionais.
O Movimento Missão Escola Pública acredita que as pautas vão aparecer mais logo nas escolas, como promete o Governo. No entanto, ao longo do dia de ontem nenhuma disciplina tinha pauta completa.
Assim, a porta-voz do movimento, Cristina Mota, considera que o prazo para publicar as notas deve estender-se até ao final da tarde.
Sobre a consulta dos exames, o Ministério da Educação esclareceu, na última noite, que cabe às escolas decidir se disponibilizam a cópia dos exames a todos os alunos, sem requerimento para consulta da prova.
Antes deste esclarecimento à Agência Lusa, o EduQA, Instituto de Avaliação Educativa, em reunião com a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, durante a tarde, tinha dito que todo o acesso às provas tinha de ser feito através de pedido formal.1.ª fase marcada por vários constrangimentos
Com mais de 300 mil provas realizadas em papel, a implementação do processo de classificação digital, que acontece pela primeira vez, implicou a digitalização de milhões de folhas de resposta, posteriormente distribuídas pelos professores para classificação.
Os problemas começaram a surgir, desde logo, com o exame de Português – o primeiro realizado pelos alunos – que tardou a chegar aos classificadores por “dificuldades técnicas”, segundo o Júri Nacional de Exames (JNE).
Aos primeiros atrasos na disponibilização das provas, seguiram-se relatos de folhas mal digitalizadas, respostas incompletas por falta de folhas de continuação e dificuldades na plataforma de classificação.“[As dificuldades] estão a ser resolvidas, nós continuamos dentro dos prazos previstos”, afirmou o ministro da Educação, Ciência e Inovação no dia 29 de junho, seis dias após o arranque do processo de classificação.
Na mesma semana, o Governo acabou por anunciar o adiamento da divulgação dos resultados, de 14 para 17 de julho.
De acordo com o novo calendário, os professores teriam até às 23h59 do dia 14 de julho para classificar os exames nacionais – mais quatro dias do que inicialmente previsto –, mas, a poucas horas do fim do prazo, o Ministério prolongou-o por mais 24 horas.
Na altura, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) garantiu que o prolongamento do prazo não punha em causa a afixação das pautas, mas na quinta-feira ainda havia provas por classificar.
"Estamos com dificuldades em conseguir que haja professores classificadores para algumas provas", disse Fernando Alexandre na quinta-feira, justificando o atraso na conclusão do processo.
Por outro lado, na reta final do processo, os docentes continuavam a receber novos itens para classificar, devido a falhas identificadas durante a verificação e validação do sistema.Entre folhas de continuação com repostas e novas digitalizações, alguns professores tiveram mesmo de classificar itens que já tinham avaliado, merecendo, por isso, um pedido de desculpas por parte do ministro da Educação.
Depois da publicação das pautas, os alunos que queiram repetir a avaliação deverão inscrever-se na 2.ª fase, inicialmente prevista para começar a 16 de julho, mas que arranca apenas na tarde de 20 de julho e termina a 24 de julho, em vez de 22 de julho.
O ministro Fernando Alexandre que vai estar esta manhã no parlamento para um debate de urgência, requerido pelo PCP, sobre os exames nacionais.
O Movimento Missão Escola Pública acredita que as pautas vão aparecer mais logo nas escolas, como promete o Governo. No entanto, ao longo do dia de ontem nenhuma disciplina tinha pauta completa.
Assim, a porta-voz do movimento, Cristina Mota, considera que o prazo para publicar as notas deve estender-se até ao final da tarde.
Sobre a consulta dos exames, o Ministério da Educação esclareceu, na última noite, que cabe às escolas decidir se disponibilizam a cópia dos exames a todos os alunos, sem requerimento para consulta da prova.
Antes deste esclarecimento à Agência Lusa, o EduQA, Instituto de Avaliação Educativa, em reunião com a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, durante a tarde, tinha dito que todo o acesso às provas tinha de ser feito através de pedido formal.1.ª fase marcada por vários constrangimentos
Com mais de 300 mil provas realizadas em papel, a implementação do processo de classificação digital, que acontece pela primeira vez, implicou a digitalização de milhões de folhas de resposta, posteriormente distribuídas pelos professores para classificação.
Os problemas começaram a surgir, desde logo, com o exame de Português – o primeiro realizado pelos alunos – que tardou a chegar aos classificadores por “dificuldades técnicas”, segundo o Júri Nacional de Exames (JNE).
Aos primeiros atrasos na disponibilização das provas, seguiram-se relatos de folhas mal digitalizadas, respostas incompletas por falta de folhas de continuação e dificuldades na plataforma de classificação.“[As dificuldades] estão a ser resolvidas, nós continuamos dentro dos prazos previstos”, afirmou o ministro da Educação, Ciência e Inovação no dia 29 de junho, seis dias após o arranque do processo de classificação.
Na mesma semana, o Governo acabou por anunciar o adiamento da divulgação dos resultados, de 14 para 17 de julho.
De acordo com o novo calendário, os professores teriam até às 23h59 do dia 14 de julho para classificar os exames nacionais – mais quatro dias do que inicialmente previsto –, mas, a poucas horas do fim do prazo, o Ministério prolongou-o por mais 24 horas.
Na altura, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) garantiu que o prolongamento do prazo não punha em causa a afixação das pautas, mas na quinta-feira ainda havia provas por classificar.
"Estamos com dificuldades em conseguir que haja professores classificadores para algumas provas", disse Fernando Alexandre na quinta-feira, justificando o atraso na conclusão do processo.
Por outro lado, na reta final do processo, os docentes continuavam a receber novos itens para classificar, devido a falhas identificadas durante a verificação e validação do sistema.Entre folhas de continuação com repostas e novas digitalizações, alguns professores tiveram mesmo de classificar itens que já tinham avaliado, merecendo, por isso, um pedido de desculpas por parte do ministro da Educação.
Depois da publicação das pautas, os alunos que queiram repetir a avaliação deverão inscrever-se na 2.ª fase, inicialmente prevista para começar a 16 de julho, mas que arranca apenas na tarde de 20 de julho e termina a 24 de julho, em vez de 22 de julho.
Poderão também pedir a reapreciação da prova, dispondo de dois dias úteis para formalizar o pedido, após receberem a cópia do exame.
Professores e diretores escolares admitem que este ano o número de pedidos possa aumentar, devido aos constrangimentos registados durante o processo de classificação.
c/Lusa