Exames nacionais só serão disponibilizados aos alunos mediante requerimento, dizem os diretores

, disse à agência Lusa o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).Em 6 de julho,Na altura, Fernando Alexandre explicou que todos os alunos iriam receber um link de acesso às provas,Os detalhes de como seriam disponibilizadas as provas eram, até agora, desconhecidos e,No entanto,"Estava convencido de que enviaríamos para todos", afirmou o presidente da ANDAEP, admitindo que os esclarecimentos dos EduQA contrariam as expectativas criadas pelo anúncio do ministro da Educação.Segundo Filinto Lima,Na apresentação partilhada com os diretores durante a reunião de hoje, a que a agência Lusa teve acesso,"A aplicação é usada para localizar e disponibilizar o PDF da prova ao aluno", refere o documento, acrescentando que "o envio pode ser feito por e-mail ou em suporte impresso".Numa nota enviada aos encarregados de educação, uma escola do concelho de Alenquer esclarece queQuestionada sobre a medida anunciada pelo ministro Fernando Alexandre,, esclareceu a escola.