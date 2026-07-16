País
"Vai acontecer". Ministro confiante na publicação de todas as notas esta sexta-feira à tarde
À medida que o fim do prazo para a publicação das notas dos exames se aproxima, o ministro da Educação é cada vez mais pressionado a demitir-se.
O ministro da Educação, Fernando Alexandre, disse estar “confiante” que todas as notas dos exames nacionais do ensino secundário serão publicadas na sexta-feira à tarde.
"Tivemos uma excelente recetividade [dos professores], as avaliações estão a decorrer e estamos muito confiantes que amanhã [sexta-feira] à tarde publicaremos as notas de todas as disciplinas", declarou o ministro aos jornalistas no final do debate sobre o Estado da Nação.
Questionado sobre um eventual "plano B", caso não seja possível publicar as notas na sexta-feira, o ministro asseverou: "Vai acontecer".
No início do mês, Fernando Alexandre assegurou que os alunos dos 11.º e 12.º anos teriam acesso aos exames realizados este ano e à respetiva classificação, sem necessidade de solicitarem a consulta da prova.
Na altura, o ministro explicou que todos os alunos iriam receber um 'link' de acesso às provas, medida que não estava inicialmente prevista e foi anunciada como uma novidade para garantir "a confiança" no processo de avaliação externa, considerando os constrangimentos registados.
No entanto, esta quinta-feira os diretores vieram esclarecer que os exames só serão disponibilizados mediante requerimento dos encarregados de educação.
Momentos mais tarde, o Ministério da Educação veio prestar um esclarecimento adicional, para explicar que cabe às escolas decidir se disponibilizam a todos os alunos a cópia dos exames realizados sem que os encarregados de educação solicitem a consulta da prova.
“Os alunos vão ter acesso à sua prova digitalizada em PDF, através das escolas. Esse envio pode ser por iniciativa da escola ou a pedido do aluno”, informou a tutela, em resposta à agência Lusa.
Segundo os diretores, a tutela vai disponibilizar uma plataforma eletrónica onde as escolas poderão carregar os exames nacionais em formato digital e associar a cada prova o endereço eletrónico do encarregado de educação.
Pedidos de demissão
Enquanto isso, Fernando Alexandre está a ser alvo de críticas somam-se os pedidos de demissão.
Esta tarde, durante o debate do Estado da Nação, o Partido Socialista pediu a demissão do ministro da Educação.
"Esse lugar que ocupa já devia estar a ser ocupado por outra pessoa", disse o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias.
A Fenprof e o STOP também consideram que Fernando Alexandre “não tem condições políticas para o exercício deste cargo”, acusando-o de mentir e de ter “perdido o controlo da situação”.
Na manhã desta quinta-feira, o ministro admitiu que o obstáculo está a ser "a correção por parte dos professores", afirmando que “não há professores classificadores disponíveis”.
No entanto, os professores dizem que tal não é verdade e que muitos foram chamados para classificar exames, mas ao final da tarde desta quinta-feira ainda não tinham recebido as respostas para avaliar.
A RTP apurou que muitos reportaram ausência de folhas de continuação ou páginas em branco. Mesmo assim foi comunicado que deviam "classificar os itens como aparecem na plataforma", ou seja, incompletos.
Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário estão a ser corrigidos em formato digital, mas o processo tem registado falhas técnicas desde o início e, devido aos constrangimentos, o Ministério adiou os prazos inicialmente previstos.
As pautas deverão ser afixadas esta sexta-feira, mas a publicação dos resultados depende da conclusão das classificações das mais de 300 mil provas realizadas.
"Tivemos uma excelente recetividade [dos professores], as avaliações estão a decorrer e estamos muito confiantes que amanhã [sexta-feira] à tarde publicaremos as notas de todas as disciplinas", declarou o ministro aos jornalistas no final do debate sobre o Estado da Nação.
Questionado sobre um eventual "plano B", caso não seja possível publicar as notas na sexta-feira, o ministro asseverou: "Vai acontecer".
Fernando Alexandre tenta transmitir alguma tranquilidade, numa altura em que é alvo de pedidos de demissão e em que as confusões em torno dos exames e das correções não parecem terminar.
Acesso aos exames: o que dizem os diretores e o Ministério
No início do mês, Fernando Alexandre assegurou que os alunos dos 11.º e 12.º anos teriam acesso aos exames realizados este ano e à respetiva classificação, sem necessidade de solicitarem a consulta da prova.
Na altura, o ministro explicou que todos os alunos iriam receber um 'link' de acesso às provas, medida que não estava inicialmente prevista e foi anunciada como uma novidade para garantir "a confiança" no processo de avaliação externa, considerando os constrangimentos registados.
No entanto, esta quinta-feira os diretores vieram esclarecer que os exames só serão disponibilizados mediante requerimento dos encarregados de educação.
Momentos mais tarde, o Ministério da Educação veio prestar um esclarecimento adicional, para explicar que cabe às escolas decidir se disponibilizam a todos os alunos a cópia dos exames realizados sem que os encarregados de educação solicitem a consulta da prova.
“Os alunos vão ter acesso à sua prova digitalizada em PDF, através das escolas. Esse envio pode ser por iniciativa da escola ou a pedido do aluno”, informou a tutela, em resposta à agência Lusa.
Segundo os diretores, a tutela vai disponibilizar uma plataforma eletrónica onde as escolas poderão carregar os exames nacionais em formato digital e associar a cada prova o endereço eletrónico do encarregado de educação.
Pedidos de demissão
Enquanto isso, Fernando Alexandre está a ser alvo de críticas somam-se os pedidos de demissão.
Esta tarde, durante o debate do Estado da Nação, o Partido Socialista pediu a demissão do ministro da Educação.
"Esse lugar que ocupa já devia estar a ser ocupado por outra pessoa", disse o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias.
A Fenprof e o STOP também consideram que Fernando Alexandre “não tem condições políticas para o exercício deste cargo”, acusando-o de mentir e de ter “perdido o controlo da situação”.
Na manhã desta quinta-feira, o ministro admitiu que o obstáculo está a ser "a correção por parte dos professores", afirmando que “não há professores classificadores disponíveis”.
No entanto, os professores dizem que tal não é verdade e que muitos foram chamados para classificar exames, mas ao final da tarde desta quinta-feira ainda não tinham recebido as respostas para avaliar.
A RTP apurou que muitos reportaram ausência de folhas de continuação ou páginas em branco. Mesmo assim foi comunicado que deviam "classificar os itens como aparecem na plataforma", ou seja, incompletos.
Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário estão a ser corrigidos em formato digital, mas o processo tem registado falhas técnicas desde o início e, devido aos constrangimentos, o Ministério adiou os prazos inicialmente previstos.
As pautas deverão ser afixadas esta sexta-feira, mas a publicação dos resultados depende da conclusão das classificações das mais de 300 mil provas realizadas.