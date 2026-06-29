Exames nacionais. Professores magoados com o passa culpa do Eduqa

Exames nacionais. Professores magoados com o passa culpa do Eduqa

A Federação Nacional de Educação exige esclarecimentos urgentes, sobre as falhas no processo de correção digital dos exames do secundário. Pedro Barreiros refere que os professores estão magoados com o Ministério da Educação, por terem sido empurradas culpas para as escolas, pela confusão gerada neste processo.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto de Vitaly Gariev na Unsplash

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Quer o Ministério da Educação, quer o Eduqa, nunca disseram a que empresa entregou a digitalização das provas nacionais, uma razão que leva Pedro Barreiros a defender transparência total.
Já o movimento Missão Escola Pública disponibilizou uma minuta, para que os professores possam pedir escusa de responsabilidade, da avaliação destas provas.

Cristina Mota, deste movimento, explica que foram os próprios docentes a pedir ajuda, por considerarem que não estão reunidas as condições para uma classificação rigorosa das provas.
Sindicatos e movimentos cívicos de professores relataram hoje dezenas de falhas relacionadas com o processo de correção dos exames nacionais, num cenário que descrevem de "caos", e exigem esclarecimentos por parte da tutela e o apuramento de responsabilidades.

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