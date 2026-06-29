País
Exames nacionais. Professores magoados com o passa culpa do Eduqa
A Federação Nacional de Educação exige esclarecimentos urgentes, sobre as falhas no processo de correção digital dos exames do secundário. Pedro Barreiros refere que os professores estão magoados com o Ministério da Educação, por terem sido empurradas culpas para as escolas, pela confusão gerada neste processo.
Quer o Ministério da Educação, quer o Eduqa, nunca disseram a que empresa entregou a digitalização das provas nacionais, uma razão que leva Pedro Barreiros a defender transparência total.Já o movimento Missão Escola Pública disponibilizou uma minuta, para que os professores possam pedir escusa de responsabilidade, da avaliação destas provas.