Exames nacionais. Professores magoados com o passa culpa do Eduqa

Quer o Ministério da Educação, quer o Eduqa, nunca disseram a que empresa entregou a digitalização das provas nacionais, uma razão que leva Pedro Barreiros a defender transparência total.Já o movimento Missão Escola Pública disponibilizou uma minuta, para que os professores possam pedir escusa de responsabilidade, da avaliação destas provas.





Cristina Mota, deste movimento, explica que foram os próprios docentes a pedir ajuda, por considerarem que não estão reunidas as condições para uma classificação rigorosa das provas.Sindicatos e movimentos cívicos de professores relataram hoje dezenas de falhas relacionadas com o processo de correção dos exames nacionais, num cenário que descrevem de "caos", e exigem esclarecimentos por parte da tutela e o apuramento de responsabilidades.