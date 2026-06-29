Falhas no envio de exames a professores obrigam a reagendamentos

Falhas no envio de exames a professores obrigam a reagendamentos

Estão a surgir várias complicações no sistema de envio dos exames nacionais do secundário que vão ter de ser corrigidos.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Giu Vicente - Unsplash

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O sindicato dos professores denuncia problemas, entre eles dificuldades na digitalização e professores que foram chamados para corrigir exames de disciplinas que não dominam.

Contudo, o júri nacional de exames garante que os problemas técnicos estão a ser resolvidos e ainda é possível cumprir os prazos.

Já no caso da prova de português a data de correção do exame já teve de ser alargada para 10 de julho.
Rosa Azevedo - RTP Antena 1

De acordo com o jornal Público há professores que só receberam no sábado exames que deveriam ter chegado para corrigir na terça-feira da semana passada. Para além deste atraso, os ficheiros vinham incompletos.

Já o jornal Correio da Manhã descreve que houve enganos na convocatória dos professores que vão fazer a correcção dos exames, entre estes casos está, por exemplo a atribuição de uma correção a um professor que já morreu.

160 mil alunos fizeram este ano os exames nacionais do secundário.

Os resultados têm que ser conhecidos até 14 de julho.
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