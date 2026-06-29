País
Falhas no envio de exames a professores obrigam a reagendamentos
Estão a surgir várias complicações no sistema de envio dos exames nacionais do secundário que vão ter de ser corrigidos.
O sindicato dos professores denuncia problemas, entre eles dificuldades na digitalização e professores que foram chamados para corrigir exames de disciplinas que não dominam.
Contudo, o júri nacional de exames garante que os problemas técnicos estão a ser resolvidos e ainda é possível cumprir os prazos.
Contudo, o júri nacional de exames garante que os problemas técnicos estão a ser resolvidos e ainda é possível cumprir os prazos.
Já no caso da prova de português a data de correção do exame já teve de ser alargada para 10 de julho.
De acordo com o jornal Público há professores que só receberam no sábado exames que deveriam ter chegado para corrigir na terça-feira da semana passada. Para além deste atraso, os ficheiros vinham incompletos.
160 mil alunos fizeram este ano os exames nacionais do secundário.