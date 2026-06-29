Falhas no envio de exames a professores obrigam a reagendamentos

O sindicato dos professores denuncia problemas, entre eles dificuldades na digitalização e professores que foram chamados para corrigir exames de disciplinas que não dominam.



Contudo, o júri nacional de exames garante que os problemas técnicos estão a ser resolvidos e ainda é possível cumprir os prazos.





Já no caso da prova de português a data de correção do exame já teve de ser alargada para 10 de julho.

Rosa Azevedo - RTP Antena 1





De acordo com o jornal Público há professores que só receberam no sábado exames que deveriam ter chegado para corrigir na terça-feira da semana passada. Para além deste atraso, os ficheiros vinham incompletos.





160 mil alunos fizeram este ano os exames nacionais do secundário.





Já o jornaldescreve que houve enganos na convocatória dos professores que vão fazer a correcção dos exames, entre estes casos está, por exemplo a atribuição de uma correção a um professor que já morreu.