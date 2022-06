Exames nacionais. Prova de Português do 12.º ano realizou-se esta manhã

Foto: Mário Cruz - Lusa (arquivo)

A prova nacional de Português do 12.º ano abriu a época de exames. Estão inscritos mais de 148 mil alunos do ensino secundário.

Este é o terceiro ano consecutivo em que as provas se realizam com algumas das regras impostas pela pandemia.



Luís de Camões e Fernando Pessoa foram os autores em destaque no exame desta manhã.