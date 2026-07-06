Exames secundário. Novo atraso será fatal para o processo

Exames secundário. Novo atraso será fatal para o processo

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Filinto Lima frisou, em declarações à RTP Antena 1, que se houver mais algum atraso, os alunos podem deixar de ter os dois dias úteis que a lei lhes dá para se inscreverem na segunda fase de exames, o que está a levantar uma onda de contestação entre alunos, encarregados de educação e professores.

"O calendário vai ser muito apertado. Embora na segunda fase exista um menor número de alunos a fazer a prova. Mas, que merecem toda a consideração", alertou Filinto Lima.

"De facto em 48 horas poderá não ser possível cumprir esse prazo (...) teremos de aguardar e rezar.”

Para o presidente da Associação dos Diretores das Escolas Públicas, “neste momento é ver para crer como São Tomé. Para que no dia 17 seja o dia e que os diretores possam finalmente afixar as pautas. Temos de aguardar e temos de ter fé. É uma questão de fé e de cumprimento do segundo prazo que nos foi estipulado”.

Por isso é que o dia 17, sobretudo esse dia em que a maior parte das classificações irá sair nas pautas, é fundamental que se cumpra. Eu acho, de facto, que não há nenhum prazo que aguente e as coisas ficam, se facto, péssimas. Não estão boas, estão más, mas ficam péssimas”
“Eu creio que o dia 17, a segunda data que o ministro adiantou é o dia D". 

As declarações de Filinto Lima surgem no dia em que a Missão Escola Pública alerta que a plataforma onde os professores acedem para corrigir os exames nacionais está em manutenção até às 15h.

Na página da Missão Escola Pública na rede social Facebook, um dos docentes fala em situação de “desespero” de milhares de professores a tentar aceder à plataforma EduQA.

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