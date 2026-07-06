País
Exames secundário. Novo atraso será fatal para o processo
Filinto Lima frisou, em declarações à RTP Antena 1, que se houver mais algum atraso, os alunos podem deixar de ter os dois dias úteis que a lei lhes dá para se inscreverem na segunda fase de exames, o que está a levantar uma onda de contestação entre alunos, encarregados de educação e professores.
"O calendário vai ser muito apertado. Embora na segunda fase exista um menor número de alunos a fazer a prova. Mas, que merecem toda a consideração", alertou Filinto Lima.
"De facto em 48 horas poderá não ser possível cumprir esse prazo (...) teremos de aguardar e rezar.”
Para o presidente da Associação dos Diretores das Escolas Públicas, “neste momento é ver para crer como São Tomé. Para que no dia 17 seja o dia e que os diretores possam finalmente afixar as pautas. Temos de aguardar e temos de ter fé. É uma questão de fé e de cumprimento do segundo prazo que nos foi estipulado”.
“Por isso é que o dia 17, sobretudo esse dia em que a maior parte das classificações irá sair nas pautas, é fundamental que se cumpra. Eu acho, de facto, que não há nenhum prazo que aguente e as coisas ficam, se facto, péssimas. Não estão boas, estão más, mas ficam péssimas” “Eu creio que o dia 17, a segunda data que o ministro adiantou é o dia D".
Na página da Missão Escola Pública na rede social Facebook, um dos docentes fala em situação de “desespero” de milhares de professores a tentar aceder à plataforma EduQA.
"O calendário vai ser muito apertado. Embora na segunda fase exista um menor número de alunos a fazer a prova. Mas, que merecem toda a consideração", alertou Filinto Lima.
"De facto em 48 horas poderá não ser possível cumprir esse prazo (...) teremos de aguardar e rezar.”
Para o presidente da Associação dos Diretores das Escolas Públicas, “neste momento é ver para crer como São Tomé. Para que no dia 17 seja o dia e que os diretores possam finalmente afixar as pautas. Temos de aguardar e temos de ter fé. É uma questão de fé e de cumprimento do segundo prazo que nos foi estipulado”.
“Por isso é que o dia 17, sobretudo esse dia em que a maior parte das classificações irá sair nas pautas, é fundamental que se cumpra. Eu acho, de facto, que não há nenhum prazo que aguente e as coisas ficam, se facto, péssimas. Não estão boas, estão más, mas ficam péssimas” “Eu creio que o dia 17, a segunda data que o ministro adiantou é o dia D".
As declarações de Filinto Lima surgem no dia em que a Missão Escola Pública alerta que a plataforma onde os professores acedem para corrigir os exames nacionais está em manutenção até às 15h.