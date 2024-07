"Exercerei o meu direito ao silêncio". Nuno Rebelo de Sousa não responde aos deputados sobre caso das gémeas

O filho do presidente da República informou esta quarta-feira os deputados reunidos em Comissão Parlamentar de Inquérito que não iria responder a quaisquer das suas questões. Em causa está o alegado envolvimento de Nuno Rebelo de Sousa no caso das gémeas luso-brasileiras tratadas com o medicamento mais caro do mundo, o Zolgensma, no Hospital de Santa Maria.