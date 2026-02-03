Exército com perto de 1.200 militares e mais de 200 viaturas no terreno

Num balanço divulgado a meio da tarde, o Exército refere em comunicado que estão mobilizados, em quatro distritos e 13 municípios, um total de 1.171 militares, 122 viaturas pesadas, 12 máquinas de engenharia, 15 geradores, 16 motosserras, 5 `Starlink` (satélites para fornecer internet) e 1 módulo de comunicações.

Em Leiria, especifica o comunicado, o Exército "assegura intervenção e limpeza, engenharia, comunicações, energia e apoio logístico, com a finalidade de mitigar os impactos das cheias, remover escombros e obstáculos, restabelecer a mobilidade, reforçar comunicações e energia e garantir apoio logístico a infraestruturas e serviços essenciais".

Para o concelho de Leiria, detalha-se, estão destacados três pelotões de desobstrução e limpeza, na Marinha Grande estão dois destacamentos de engenharia, um módulo de alojamento para 80 pessoas, equipa de comunicações e quatro patrulhas de vigilância e dissuasão e em Vieira de Leiria está empenhado um destacamento de engenharia.

O Exército destacou ainda militares para os municípios de Figueiró dos Vinhos, Pombal e Alvaiázere, com a mobilização de pelotões de remoção de escombros e limpeza, equipas de intervenção, desobstrução e limpeza e módulos de comunicação.

"O Exército Português continuará a acompanhar a evolução da situação, mantendo prontidão para reforçar o apoio sempre que solicitado pelas autoridades competentes", lê-se no comunicado.

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.