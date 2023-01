Exército conclui montagem de ponte para aceder a aldeia em Ponte de Sor

Esta operação, que teve início na quarta-feira, surgiu após os danos causados num pontão que permitia o acesso rodoviário à aldeia, provocados pelo mau tempo que se fez sentir no dia 13 de dezembro.

Contactado pela agência Lusa, o porta-voz do Exército, o tenente-coronel João Bento, explicou que os trabalhos de montagem da ponte militar ficaram "concluídos hoje".

A ação decorreu tal como "estava previsto" e "planeado" pelos militares, acrescentou.

O oficial indicou ainda que os acessos à ponte "ainda estão a ser trabalhados" pelo município, mas, "mal estejam prontos", a ponte poderá passar a ser utilizada.

Também contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Ponte de Sor, Hugo Hilário, explicou que os trabalhos para a conclusão dos acessos à ponte devem terminar "entre hoje e amanhã [sábado]", estando a sua conclusão dependente também do "estado do tempo".

A montagem da ponte militar tem com o objetivo "garantir a circulação durante a intervenção no troço de estrada em risco de colapso, sendo previsível que a mesma esteja em serviço por um período de um mês", informou, na terça-feira, o gabinete do chefe do Estado-Maior do Exército, general José Nunes da Fonseca.

Em comunicado, divulgado nesse dia, o Exército avançou que se trata de "uma ponte militar BAILEY M2, com um comprimento total de 18 metros, acrescido de rampas de acesso, e de classe 40 toneladas, sobre um afluente da albufeira de Montargil".

Esta operação de montagem da ponte militar foi assegurada através do Regimento de Engenharia N.º 1, com o "empenhamento direto de um efetivo de 17 militares, sete viaturas e dois equipamentos de engenharia", indicou o Exército.

O tenente-coronel João Bento lembrou hoje à Lusa que a montagem desta ponte resultou de um protocolo estabelecido entre o Exército e a Câmara de Ponte de Sor.

"A ponte vai ficar montada enquanto o Município de Ponte de Sor assim o necessitar e o solicitar ao Exército, até que possam estar concluídas as intervenções no pontão que ficou condicionado, decorrente da intempérie de 13 dezembro", disse.

Estas ações no terreno e junto das populações são "muito motivadoras" para os militares do Exército, já habituados a realizarem este tipo de trabalhos em contexto de exercícios.

"Não há honra maior do que servir Portugal e os portugueses", destacou o porta-voz deste ramo das Forças Armadas Portuguesas.

Em 13 de dezembro passado, o acesso rodoviário à aldeia de Foros do Mocho, em Montargil, no concelho de Ponte de Sor, ficou limitado a deslocações indispensáveis, devido a danos num pontão provocados pelo mau tempo.

O pontão está situado no troço rodoviário que faz a ligação da Estrada Nacional 2 (EN2) à localidade de Foros do Mocho, na freguesia de Montargil.

Desde os danos provocados pelo mau tempo, o acesso rodoviário à aldeia está limitado, já que apenas pode ser feito através de caminhos vicinais. O pontão da estrada principal está interdito a viaturas e só é permitido o atravessamento pedonal.