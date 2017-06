Exército confirma assalto a dois dos 14 paióis de Tancos

As instalações militares dos Paióis Nacionais de Tancos são compostas por cerca de "14 paióis e o arrombamento foi em dois deles. E mesmo nesses dois estamos a falar de uma parte do que lá se encontrava, não a totalidade".



"Todas as explicações sobre o que se passou, da forma que se passou, a Polícia Judiciária Militar irá certamente, ou divulgar directamente, ou através do Ministério Público, ou em coordenação com o Exército, autorizando-nos a esclarecer. Tudo o resto são cenários, são hipóteses que são levantadas e neste momento queremos comunicar factos e não estamos a querer entrar em cenários".



"Neste momento as quantidades ainda estão a ser apuradas em rigor, uma vez que tivemos de confirmar a carga dos 14 paióis que temos em Tancos. Portanto, os números exactos ainda não estão apurados. Mas estamos a falar de granadas de mão ofensiva e munições de 9mm. Ainda não está finalizada a contagem e ainda não temos o número exacto do material roubado", afirmou o porta-voz do Exército.



Segundo o tenente-coronel Vicente Pereira, "o incidente foi detectado ontem ao final da tarde por uma patrulha que faz a segurança física dos paióis nacionais de Tancos e agora caberá à Polícia Judiciária Militar, com o apoio do Exército, tentar apurar exactamente qual foi o momento da intrusão".



"A patrulha detectou um buraco na rede, os paióis têm uma vedação e têm depois uma segurança física humana, que para a segurança do perímetro fazem rondas móveis quer apeadas quer em viaturas. E foi numa dessas rondas que detectou o furo. Assim que detectaram o furo foram verificar os paióis e os paiolins e notaram um arrombamento em dois deles", explicou.



O porta-voz do Exército acrescentou que as patrulhas "são aleatórias por uma questão de segurança, nunca é revelado nem previamente estabelecido, nem o itinerário nem o horário, podendo decorrer várias horas entre cada patrulha".



Além das patrulhas "há uma segurança física, há o controlo de acessos, há uma vedação e uma força lá dentro. Não há segurança electrónica".