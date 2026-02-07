Exército tem mais de 1.600 militares em 41 municípios

Em comunicado, o Exército garantiu que "mantém o seu empenhamento no apoio às populações afetadas pelas cheias, em coordenação com as autoridades competentes, assegurando uma resposta contínua, integrada e ajustada às necessidades identificadas no terreno".

Atualmente, estão envolvidas nas várias operações 135 viaturas táticas ligeiras, 130 viaturas táticas pesadas, 24 máquinas de engenharia e 15 geradores, e também módulos de comunicações, "complementados por meios pré-posicionados com notificação para emprego rápido sempre que necessário".

"O esforço desenvolvido traduziu-se, até ao momento, na proteção e recuperação de habitações, com 188 lonas aplicadas em telhados e 26 coberturas reparadas", contabilizou o Exército.

No que respeita ao restabelecimento de acessos e apoio logístico, o balanço é de "210 toneladas de carga transportada e 169 quilómetros de itinerários e estradas abertos". Foram ainda removidas 451 toneladas de escombros para recuperação de condições de segurança.

Segundo o Exército, foram também "disponibilizadas 1.826 camas, realizadas 762 patrulhas, apoiadas 229 situações de dificuldade social e assegurado apoio de lavandaria, com 650 quilogramas de roupa lavada, contribuindo para o apoio direto às populações em contexto de emergência".

"O Exército Português continuará a atuar onde for necessário e pelo tempo que se justificar, mantendo capacidades em prontidão e adaptando o dispositivo à evolução da situação no terreno", assegurou.