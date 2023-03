Explosão com vítimas no Campo Militar de Santa Margarida

A fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo referiu que o alerta foi recebido às 16:49 e que para o local foram enviados 35 operacionais, 12 veículos e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"Há vítimas, mas não sabemos quantas", referiu a fonte, que não soube também precisar a gravidade dos ferimentos.