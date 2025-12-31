Explosão seguida de incêndio em prédio de Alcântara









Ao local acorreram cerca de 40 meios, entre bombeiros, elementos da Polícia Municipal e Polícia de Segurança Pública.

No prédio estariam três pessoas, um casal e uma outra moradora que vivia sozinha.

Uma explosão seguida de incêndio abalou esta manhã, cerca das sete e meia, um prédio em Alcântara, Lisboa, mas não há para já vítimas a registar, de acordo com uma primeira busca.