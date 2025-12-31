País
Explosão seguida de incêndio em prédio de Alcântara
Um incêndio deflagrou num prédio em Alcântara após uma explosão. A situação encontra-se entretanto controlada, em fase de rescaldo.
Uma explosão seguida de incêndio abalou esta manhã, cerca das sete e meia, um prédio em Alcântara, Lisboa, mas não há para já vítimas a registar, de acordo com uma primeira busca.
No prédio estariam três pessoas, um casal e uma outra moradora que vivia sozinha.
Ao local acorreram cerca de 40 meios, entre bombeiros, elementos da Polícia Municipal e Polícia de Segurança Pública.
Ao local acorreram cerca de 40 meios, entre bombeiros, elementos da Polícia Municipal e Polícia de Segurança Pública.