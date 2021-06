Exposição "D. Maria II, de princesa Brasileira a rainha de Portugal” abre caminho ao Novo Museu do Tesouro Real

Vamos acompanhados por José Alberto Ribeiro, diretor do Palácio Nacional da Ajuda visitar uma exposição que é já nas suas palavras “para abrir o apetite” para o Museu do Tesouro Real que se prevê que abra ao público depois do verão. Chama-se "D. Maria II, de princesa brasileira, a rainha de Portugal” e das 400 obras cerca de uma dezena de peças valiosas vão depois para o novo Museu.