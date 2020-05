"Facebook não deve ser árbitro da verdade de tudo o que dizem online"

Mark Zuckerberg critica a decisão do Twitter por ter assinalado informação falsa publicada por Donald Trump, e diz que estas plataformas deveriam tentar abster-se de filtrar determinadas informações. O fundador do Facebook, em entrevista à televisão Fox News, a propósito deste braço de ferro entre as redes sociais e o presidente Donald Trump.

Depois da guerra verbal com o Twitter, Donald Trump promete assinar, em breve, uma ordem executiva, sobre o funcionamento das redes sociais nos Estados Unidos. O presidente norte-americano não admite que o Twitter tenha passado a assinalar a informação falsa publicada na conta pessoal do chefe de Estado. Agora, Trump ameaça condicionar a atuação das redes sociais.



Algo que o fundador do Facebook rejeita por completo. Mark Zuckerberg afirma que qualquer tipo de censura governamental não é o caminho a seguir.