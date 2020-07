Falta à disciplina de Cidadania causa polémica em Famalicão

Dois alunos do quadro de honra de uma Escola de Vila Nova de Famalicão estão no centro de uma polémica inédita. Por decisão dos pais, nunca frequentaram as aulas da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, que é obrigatória no atual currículo escolar e onde são abordados temas como os direitos humanos, a igualdade de género ou educação ambiental.