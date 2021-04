Falta de água. Alentejo e Algarve, as regiões mais afetadas pelas alterações climáticas

Em Portugal, Alentejo e Algarve são as regiões que mais poderão sofrer com as alterações climáticas, sobretudo com a falta de água. Se olharmos para a evolução das emissões de CO2, vemos que até 2005 a tendência foi de subida.