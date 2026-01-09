Falta de médicos fecha urgência de obstetrícia e ginecologia do hospital de Beja

Numa informação na sua página na Internet, consultada pela agência Lusa, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) anunciou o fecho, nestes dois períodos de 12 horas, da Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos do Hospital Dr. José Joaquim Fernandes, em Beja.



O encerramento do serviço vai vigorar entre as 20:00 de sábado e as 8:00 de domingo e, depois, entre as 20:00 de domingo e as 8:00 de segunda-feira, precisou a ULSBA, justificando que não foi "possível completar a escala médica".



Fonte desta unidade local de saúde explicou à Lusa que, apesar desta medida, "a urgência interna destas especialidades vai continuar a ser assegurada nestes períodos de encerramento da urgência externa".



Segundo o esclarecimento divulgado pela ULSBA, os utentes não devem recorrer à urgência, mas antes contactar a linha de apoio do SNS 24 (808 242424) ou o 112 (em caso de urgência) para que sejam corretamente orientados de acordo com o grau de gravidade da respetiva situação.