Falta de professores. Governo avança com plano para acabar com períodos prolongados sem aulas

“A falta de aulas que afeta muitos alunos é provavelmente o problema mais grave do sistema educativo”, começou por afirmar o ministro da Educação, Fernando Alexandre, na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros desta sexta-feira.





O objetivo do plano agora apresentado é reduzir em pelo menos 90% o número de alunos sem aulas já no final do primeiro período do ano letivo de 2024/2025. No final desse ano letivo, o Governo espera que nenhum aluno tenha interrupções prolongadas.







“No final de dezembro, tivemos 20.887 alunos que no final do primeiro período não tinham tido aulas a uma disciplina. Queremos reduzir este número em 90%”, disse Fernando Alexandre.





A estratégia passa por “melhorar as condições de trabalho dos docentes”, “dar às escolas instrumentos que permitam aos diretores uma gestão de professores mais eficaz” e “criar incentivos para reter e atrair docentes para escolas com alunos sem aulas”.



Neste último ponto, o Governo propõe recrutar docentes aposentados dos grupos de recrutamento com o pagamento da devida compensação pelo índice 167. O Executivo quer também incentivar o prolongamento da vida ativa dos professores, fornecendo uma remuneração adicional de até 750€ mensais brutos para quem atingir a idade da reforma e queira continuar a dar aulas. No total, este pacote de medidas para a Educação tem um custo de 20 milhões de euros.



O Governo vai também lançar uma campanha se sensibilização para recuperar docentes que abandonaram a carreira e atrair mestres e doutorados para o exercício de funções docentes, "incentivando através de uma bolsa a qualificação profissional para a docência". Para os bolseiros de doutoramento, o Executivo vai permitir a acumulação de até dez horas.



O plano prevê também dar acesso à profissão a docentes e investigadores doutorados e simplificar os procedimentos conducentes ao reconhecimento de habilitações para a docência a professores imigrantes.

Um milhão de euros para pagar horas extras



A estratégia do Governo de Montenegro passa também por “simplificar o trabalho docente”. Para isso, o plano prevê o reforço de 140 técnicos superiores para dar apoio administrativo às direções de turma. Esta medida, para já, “é direcionada para as escolas que têm maior dificuldade em garantir a totalidade das aulas a funcionar”.

Em segundo lugar, o plano prevê também atribuir horas extraordinárias quando é impossível suprir as necessidades com mecanismo aos recursos de contratação. "No total, são mais 30 mil horas extraordinárias que os diretores dos agrupamentos vão poder usar e um valor de cerca de um milhão de euros para pagar essas horas", anunciou o ministro.



O Governo propõe também flexibilizar a gestão de horário para garantir que todos os alunos se encontram em aprendizagem. Para isso, a estratégia passa por desenhar os horários de forma a evitar a sobreposição de disciplinas críticas. De acordo com os dados do Governo, as disciplinas mais críticas são Informática, Português, Geografia e Matemática.



O Governo vai também passar a permitir a agregação de horários no mesmo ou em agrupamento distinto daquele onde o docente está colocado. Desta forma, os docentes com horário incompleto serão chamados a ensinar noutras escolas.





Outra das medidas consiste em agilizar a contratação de docentes, permitindo a seleção de candidatos de forma mais célere durante o ano letivo.







O plano propõe também a substituição de docentes com baixa médica, alargando de três meses para um ano o período de substituição dos docentes cuja junta médica indica incapacidade para o exercício de funções todo o ano letivo.





Diminuir em 25% as mobilidades estatutárias é outra das medidas. “A prioridade será que os professores estejam o mais possível dentro da sala de aula para que os alunos possam ter aulas”, explicou o ministro.





Algumas medidas podem ser aplicadas a todas as escolas em todo o território. No entanto, a maior parte é direcionada às escolas que o Governo sinalizou como aquelas em que a situação é mais grave.



Segundo um levantamento do Ministério da Educação, é nas zonas de Lisboa e do Algarve que se concentram as escolas com mais problemas. Dos 163 agrupamentos escolares sinalizados como não tendo professores nos últimos três anos, 119 estão localizados na Área Metropolitana de Lisboa.