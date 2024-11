"Falta de resposta do INEM é grave", acusa Liga dos Bombeiros

António Antunes - RTP

António Nunes descreve atrasos erecorrentes no atendimento de chamadas na linha 112 nos últimos dias. Ontem à tarde, em dia de greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar, estiveram parados mais de 40 meios de socorro no país, na maioria ambulâncias de emergência médica.



O presidente da Liga dos Bombeiros revela que as corporações têm estado a levar todos os doentes para os hospitais sem que seja feita qualquer triagem pelo INEM e revela que os transportes estão a ser feitos sem autorização prévia de forma a garantir o socorro.



António Nunes afirma afirma ainda que o que tem acontecido nos últimos dias é cada vez mais frequente.



Contactado pela Antena 1 o ministério da saúde disse não fazer comentários e remeteu qualquer esclarecimento desta situação para o INEM.