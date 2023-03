Família acusa Garcia de Orta de negligência. Hospital descarta qualquer responsabilidade

Garantem que a triagem foi realizada de acordo com os sintomas apresentados pelo utente, dentro dos protocolos e das normas existentes, seguindo a triagem de Manchester.



Acrescentam que não têm registo sobre a intenção de transferência do utente para outra unidade hospitalar e que sempre que essa intenção existe é fornecido o contacto do chefe de equipa de banco ou em alternativa este contacta a outra instituição.



Concluem que "os profissionais de saúde do hospital efetuaram todas as medidas médicas adequadas para que o estado de saúde do referido utente evoluísse favoravelmente", e lamentam que, apesar dos esforços médicos, o desfecho tenha sido fatal.