Farmacêuticos do SNS em greve nacional reclamam "processo negocial sério"

Foi em julho que o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos (SNF) entregou o último pré-aviso de greve, que incluía paralisações de alcance nacional, a 24 de julho e a 19 de setembro, e distritais, a 5 e a 12 de setembro.

A greve de 5 de setembro abrangeu os farmacêuticos dos distritos de Beja, Évora, Faro, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. No dia 12, pararam os profissionais de Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo, Vila Real, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu.O SNF reivindica a atualização das grelhas salariais, a contagem integral do tempo de serviço no Serviço Nacionao de Saúde, tendo em vista a promoção e progressão na carreira, a adequação do número de farmacêuticos às necessidades do serviço público e o reconhecimento do título de especialista por parte da tutela.

"Contrariamente ao que se verifica com outras estruturas sindicais da área da saúde, que têm mantido negociações com o ministério mesmo com protestos e greves agendadas e a decorrer, a reunião agendada com o SNF para 2 de junho foi adiada", apontou a estrutura sindical ao emitir o pré-aviso de greve.

Os farmacêuticos haviam já cumprido três dias de greve em junho, pelas mesmas razões. Em janeiro deste ano, uma reunião com o Ministério da Saúde foi avaliada pelo sindicato como uma "absoluta desilusão". Os encontros subsequentes não produziram resultados.

Há uma semana, no culminar da greve distrital, dezenas de farmacêuticos estiveram concentrados no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. O presidente do SNF, Henrique Reguengo, afirmava então que, decorridos seis anos desde a criação da carreira, "tudo o que devia ter sido feito não foi feito".

"Temos quadros insuficientes, mas depois temos 80 por cento das pessoas na base da carreira e uma tabela salarial de 1999. Se temos falta de pessoal e condições de trabalho deste teor, como é que chamamos as novas gerações para o SNS?", perguntava ainda o sindicalista, em declarações aos jornalistas.

c/ Lusa