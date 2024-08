Os constrangimentos hospitalares estão a obrigar à transferência de grávidas. Já nasceram dez bebés no Centro Materno Infantil do Porto, de mulheres encaminhadas pelo hospital de Leiria.

E, até ao dia 19 deste mês, estão previstos mais vinte partos, até que reabram os serviços da unidade do centro do país.



Os profissionais do Porto dizem que há cansaço e sobrecarga, mas garantem segurança no atendimento às grávidas.