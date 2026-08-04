Federação Nacional de Educação apresenta 10 garantias para recuperar a confiança nos exames nacionais

Na sequência dos problemas verificados durante o processo dos Exames Nacionais de 2026, a Federação Nacional da Educação defende que é imprescindível retirar consequências do sucedido e preparar, desde já, um processo de avaliação externa mais transparente, rigoroso e fiável para 2027.