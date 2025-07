Feira e Cascais lideram subidas dos preços das casas

Segundo as Estatísticas de Preços da Habitação ao Nível Local, nos primeiros três meses deste ano, os municípios de Lisboa (4.492 euros/m2), Cascais (4.477 euros/m2), Oeiras (3.983 euros/m2), Porto (3.066 euros/m2) e Odivelas (3.048 euros/m2) apresentaram os preços da habitação mais elevados.O INE observou que todos os municípios com mais de 100 mil habitantes da Grande Lisboa, Península de Setúbal e Área Metropolitana do Porto (com exceção de Santa Maria da Feira e Gondomar) registaram preços medianos de habitação superiores ao valor nacional, que se fixou em 1.951 euros por metro quadrado (euros/m2).Daquele conjunto de 17 municípios, cinco apresentaram taxas de variação homóloga superiores à nacional (18,7%): Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro (27%), Maia, no distrito do Porto (22,7%), Oeiras, no distrito de Lisboa (21,4%), Seixal, no distrito de Setúbal (19,9%) e Loures, distrito de Lisboa (18,9%).Já a maior diminuição na taxa de variação homóloga, registada no primeiro trimestre, ocorreu no município do Funchal (-30,2 pontos percentuais).Os municípios de Lisboa e do Porto registaram descidas de 1,1 e 2,0 pontos percentuais nas taxas de variação homólogas do quarto trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2025.





(Com Lusa)