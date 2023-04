Fenprof acredita que podem surgir "soluções" em reunião com o Governo

Foto: Fernando Veludo - Lusa

Em Vila Nova de Gaia, a greve dos professores está a ter algum impacto, com os alunos sem aulas desde as 12h00 e durante toda a tarde. Presente no protesto, Mário Nogueira admitiu que acredita que podem "surgir soluções" na reunião com o Governo esta semana.