Início do terceiro período. Greve de professores por distritos começa no Porto

Esta greve é convocada pela plataforma de nove sindicatos que inclui a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e a Federação Nacional de Educação (FNE).No topo das reivindicações das estruturas sindicais permanecemNa semana passada,

O que propõe o Governo



A tutela propõe um conjunto de medidas visando a carreira dos docentes em funções desde 30 de agosto de 2005 - aqueles que passaram por dois períodos de congelamento do tempo de serviço.

As organizações sindicais encaram este diploma como mais gravoso do que o novo regime de gestão e recrutamento de docentes, aprovado em março. Isto porque "todos perderam tempo de serviço" e as medidas "não recuperam um único dia".



De acordo com Mário Nogueira,Ficam ainda excluídos docentes que, durante esse período, tenham estado ausentes por mais de 30 dias por motivo de doença, assim como os profissionais que tenham passado por escolas dos Açores e da Madeira, ensino de português no estrangeiro e outros estabelecimentos do sector público, embora tutelados por outros ministérios.Para além de Fenprof e FNE, integram a plataforma a Associação Sindical de Professores Licenciados (APSL),a Pró-Ordem dos Professores (PRÓ-ORDEM), Sindicato dos Educadores e Professores Licenciados (SEPLEU), Sindicato Nacional dos Profissionais de Educação (SINAPE), Sindicato Nacional e Democrático dos Professores (SINDEP), Sindicato Independente dos Professores e Educadores (SIPE) e Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades (SPLIU).

c/ Lusa