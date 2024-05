Nuno Patrício - RTP

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) considerou que a revogação do acelerador da progressão na carreira é uma linha vermelha nas negociações da recuperação do tempo de serviço. O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, avisou esta sexta-feira que caso as negociações com o ministério da Educação terminem sem acordo será apresentado um pré-aviso de greve nacional para o dia 29 de maio.