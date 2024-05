Fenprof repudia as acusações do ministro da Educação

Na reação, Mário Nogueira diz que o ministro deu uma facada na relação de confiança entre as partes. O líder da FENPROF diz que vai agora ser avaliado um eventual pedido de negociação suplementar.A Fenprof não assina o acordo que ficou ontem fechado, entre o Governo e sete das 12 estruturas sindicais de professores.O ministro da Educação Fernando Alexandre mostra-se satisfeito com este fumo branco, nas negociações.Um processo que vai custar ao Orçamento do Estado 300 milhões de euros por ano.