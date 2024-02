Fenprof volta à rua com iniciativa "professores na campanha"

Arranca em Viana do Castelo e tem como objetivo dar visibilidade às reivindicações dos docentes para a próxima legislatura.Em declarações à Antena1, o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, destaca que os problemas da profissão não se limitam apenas à recuperação do tempo de serviço.Ao longo dos próximos dez dias, os professores vão fazer circular quatro petições sobre carreiras, precariedade, condições de trabalho e aposentações. Documentos que já reúnem as assinaturas necessárias para serem discutidas na próxima legislatura.Para o secretário-geral da Fenprof, é essencial falar sobre os problemas antes de haver Governo.