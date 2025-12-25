"Festas em Segurança". PSP soma 459 detenções e 2.734 infrações rodoviárias

Nos últimos sete dias, durante a Operação Polícia Sempre Presente – Festas em Segurança, a Polícia de Segurança Pública efetuou 459 detenções e registou três vítimas mortais e 390 feridos em 1.264 acidentes rodoviários. É o que indica o balanço revelado esta quinta-feira, dia de Natal.



“Das detenções efetuadas destacamos 235 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 161 por condução em estado de embriaguez e 74 por falta de habilitação legal para conduzir”, aponta e PSP em comunicado remetido às redações.



Entre os detidos, 32 pessoas são suspeitas de “crimes contra a propriedade”, nomeadamente “furtos e roubos” e “35 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 45.253 doses individuais”. “Salientamos ainda a apreensão de dez armas de fogo, 53 armas brancas, 87 munições e 36 outras armas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das sete detenções efetuadas por posse de arma proibida. Foram ainda apreendidos 6.676 artigos de pirotecnia”.





Quanto à “prevenção e fiscalização nas estradas”, a Polícia de Segurança Pública fiscalizou “9.563 condutores e 35.387 viaturas por radar, sendo detetadas 2.734 infrações à legislação rodoviária”.



A força de segurança refere 367 contraordenações por condução em excesso de velocidade, 250 por falta de inspeção periódica obrigatória, 117 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 70 por condução sob influência do álcool, 44 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 25 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou dos sistemas de retenção para crianças. Além das três vítimas mortais nas estradas patrulhadas pela PSP, há registo de 18 feridos em estado grave e 372 feridos ligeiros.





“Desde o início da operação, no âmbito das ações de fiscalização de controlo da fronteira aérea, a PSP procedeu à detenção de 15 cidadãos por situação ilegal em território nacional, controlou 268.027 cidadãos estrangeiros e elaborou 15 participações e 20 autos de notícia por contraordenação no âmbito da Lei dos Estrangeiros”, lê-se no mesmo comunicado.



“Foram ainda realizadas 522 interceções, 13 recusas de entrada em território nacional e três notificações de abandono voluntário”.