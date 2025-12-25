"Natal e Ano Novo". GNR com registo de nove mortos em 1.755 acidentes

A Guarda Nacional Republicana registou, desde 18 de dezembro e até à véspera de Natal, um total de 1.755 acidentes nas estradas do país, “dos quais resultaram nove vítimas mortais, 38 feridos graves e 433 feridos leves”, indica o balanço divulgado na manhã desta quinta-feira.



O número de condutores fiscalizados no quadro desta operação da GNR ascende a 55.244. Destes, “468 conduziam com excesso de álcool” e “272 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l”. “Foram ainda detidas 86 pessoas por conduzirem sem habilitação legal”, lê-se no comunicado da Guarda.



Num total de 8.580 contraordenações rodoviárias, a GNR refere 1.330 por excesso de velocidade, 196 por excesso de álcool, 201 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistemas de retenção para crianças, 241 por utilização indevida do telemóvel durante a condução, 1.098 por ausência de inspeção obrigatória e 349 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.



A GNR promete continuar a dar prioridade à fiscalização da “condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas”, das situações de velocidade excessiva, “utilização indevida do telemóvel”, uso correto do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças, inspeção periódica obrigatória, falta de seguro e “incorreta execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem”.