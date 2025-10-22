Filha de José Manuel Anes fica em prisão preventiva por suspeitas de agressão ao pai

"Eu acho que deixei o meu pai #joseanes sem olhos", escreveu a suspeita na rede social Facebook. Escreveu ainda outros comentários relacionando o progenitor com os serviços secretos israelitas e outras figuras públicas.

Investigação está a cargo da PJ

O alerta para a agressão do também professor universitário e escritor foi dado pelas 13h54 de segunda-feira, tendo sido deslocado um carro patrulha da PSP para a residência, em Lisboa, "por haver notícia de agressões alegadamente de uma filha ao próprio pai".



Ao chegar ao local, elementos da 1.ª Divisão do Cometlis, da PSP, foram informados por testemunhas de "que teria sido visualizada uma suspeita do sexo feminino, alegadamente familiar da vítima, a sair da residência", acrescentou a fonte policial.



"Temendo pela integridade física do mesmo, já tendo conhecimento do histórico de violência doméstica", os polícias "deslocaram-se de imediato" à residência da vítima, "onde se depararam com o homem de 81 anos prostrado no solo ensanguentado". A PSP "efetuou diligências de preservação do local do crime" e contactou com a Polícia Judiciária (PJ), que assumiu a investigação.



Segundo a descrição policial, a vítima apresentava "vários ferimentos e lacerações, no abdómen, mãos e pernas, aparentemente provocados por um objeto cortante", bem como "hematomas nos olhos provocados pelos dedos da suspeita".



José Manuel Anes, também conhecido pela sua ligação à Maçonaria, foi transportado por uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Beato e Penha de França para o Hospital de São José, "onde deu entrada pelas 14h50", ficando internado.





c/ Lusa

Na segunda-feira, a Polícia Judiciária confirmou que Ana Rawson, de 40 anos, foi detida e estava a ser interrogada.Foi hospitalizado no Hospital de São José, segundo fonte da PSP.Ana Rawson partilhou várias publicações no Facebook com um discurso vingativo e assumindo o crime.