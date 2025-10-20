Suspeita de agressão a José Manuel Anes "sob custódia" da PJ

A autora do crime será Ana Rawson, filha da vítima, que tem 40 anos. Deverá receber ordem de prisão nas próximas horas. É suspeita de homicídio (alegadamente na forma tentada).





A investigação está a cargo da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ. José Manuel Anes, foi agredido com recuso a arma branca, tendo-lhe sido provocados vários ferimentos e lacerações, no abdómen, mãos e pernas. Foi hospitalizado no Hospital de São José, segundo fonte da PSP.







Ana Rawson partilhou várias publicações no Facebook, com um discurso vingativo e assumindo o crime.



"Eu acho que deixei o meu pai #joseanes sem olhos", escreveu Ana Rawson na sua página da rede Facebook, entre outros comentários implicando os serviços secretos israelitas e figuras públicas.





O alerta para a agressão do também professor universitário e escritor, foi dado pelas 13:54 desta segunda-feira, tendo sido deslocado um carro patrulha da PSP para a residência, em Lisboa, "por haver notícia de agressões alegadamente de uma filha ao próprio pai".



Ao chegar ao local, elementos da 1.ª Divisão do Cometlis, da PSP, foram informados por testemunhas de "que teria sido visualizada uma suspeita do sexo feminino, alegadamente familiar da vítima, a sair da residência", acrescentou a fonte policial.



"Temendo pela integridade física do mesmo, já tendo conhecimento do histórico de violência doméstica", os polícias "deslocaram-se de imediato" à residência da vítima, "onde se depararam com o homem de 81 anos prostrado no solo ensanguentado".



Segundo a descrição policial, a vítima apresentava "vários ferimentos e lacerações, no abdómen, mãos e pernas, aparentemente provocados por um objeto cortante", bem como "hematomas nos olhos provocados pelos dedos da suspeita".



José Manuel Anes, também conhecido pela sua ligação à Maçonaria, foi transportado por uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Beato e Penha de França para o Hospital de São José, "onde deu entrada pelas 14:50", onde está internado, referiu a fonte. O estado de saúde de Anes é considerado grave,



A PSP acrescenta que "efetuou diligências de preservação do local do crime" e contactou com a Polícia Judiciária (PJ), que assumiu a investigação.





com Lusa