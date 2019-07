Partilhar o artigo Filme "Campeões" mostra a realidade da deficiência no desporto Imprimir o artigo Filme "Campeões" mostra a realidade da deficiência no desporto Enviar por email o artigo Filme "Campeões" mostra a realidade da deficiência no desporto Aumentar a fonte do artigo Filme "Campeões" mostra a realidade da deficiência no desporto Diminuir a fonte do artigo Filme "Campeões" mostra a realidade da deficiência no desporto Ouvir o artigo Filme "Campeões" mostra a realidade da deficiência no desporto