Fim da vigília. Professores em protesto acampados à porta do Parlamento

Foto: Paulo Domingos Lourenço - RTP

Junto à Assembleia da República, chega esta terça-feira ao fim a vigília de professores convocada pelo STOP, que está a decorrer desde o passado domingo. Hoje, contou com reforços de todo o país. A RTP falou com alguns destes profissionais, que mantêm as suas reivindicações.