Fim do fóssil. Estudantes barricados voltam a manifestar-se

Exigem ao Governo a defesa de um cessar-fogo "imediato e incondicional" em Gaza e um plano que ponha fim ao uso de combustíveis fósseis até 2030 em Portugal.



O Movimento surge como consequência da destruição das Escolas e Faculdades na Faixa de Gaza e do encerramento dos estabelecimentos de ensino no Sudão do Sul, devido a situações climáticas extremas.



Depois de ocupações sucessivas em instituições de Ensino Superior de Lisboa, o Movimento promete mais ações.