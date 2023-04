Florestas Miyawaki para tornarem Portugal mais verde, mais depressa

O método foi estreado em Lisboa há 2 anos com a FCULresta da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa , mas desde então já está a ser um sucesso e a multiplicar-se pela cidade e não só.

As Florestas Miyawaki, baseiam-se num conceito criado pelo botânico japonês Akira Miyawaki, propondo a plantação de espécies nativas em grande densidade. E assim nascem verdadeiras florestas em tempo recorde com a biodiversidade a fervilhar em contexto urbano.





FCULresta lançou a semente e acaba de lançar um guia de boas práticas deste método como resposta aos pedidos de orientação para se multiplicarem estes espaços de natureza noutras cidades e em escolas .

A FCULresta nasceu no âmbito do Laboratório Vivo para a Sustentabilidade que gere, monitoriza e oferece oportunidades de investigação à comunidade em seu redor, de forma a comprovar o valor deste tipo de miniflorestas e potenciar a replicação desta iniciativa não só pela Universidade de Lisboa como pelo restante território nacional.





A repórter Arlinda Brandão, foi ao Campus da Faculdade de Ciências, local onde foi lançada a semente destas micro florestas Miyawaki, com um método utilizado que permite às espécies crescerem de forma mais rápida, com uma maior biodiversidade e onde se poupa água. Trazendo mais verde, ar puro e bem-estar a quem as procura.

Creditos: FCULresta/DR



As Florestas Miyawaki que nasceram em Portugal no Campus da Faculdade de Ciências, quando a comunidade se juntou num relvado para desbravar terreno, lançando as sementes daquela que já se está a tornar uma verdadeira floresta no meio dos vários edifícios da Universidade no Campo Grande.