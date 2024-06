FNAM acusa Governo de entregar saúde dos portugueses à linha SNS24

Neste momento, já há serviços encerrados e outros lotados por falta de médicos. A dirigente da FNAM diz que é grave que os hospitais ainda não tenham diretivas para enfrentar o período que aí vem.





Também Xavier Barreto, presidente dos Administradores Hospitalares, fala num verão complicado nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde.O aviso é feito em entrevista ao semanário, em que Xavier Barreto diz que os hospitais ainda não receberam o plano do Ministério da Saúde para o verão e garante que as unidades estão a fazer as escalas para os meses das férias.

A falta de médicos é evidente, com várias falhas para cobrir todos os horários, o que já está a levar ao encerramento de alguns serviços, para já, de forma temporária.



Quanto ao plano de emergência para a saúde, que foi apresentado pelo Governo, o representante dos Administradores Hospitalares rejeita a ideia de que esteja em causa uma remodelação do SNS e deixa uma crítica: “Pagar mais aos prestadores de serviços ou pelas horas extra não é uma medida estrutural”.