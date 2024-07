FNAM avança para greve geral a 23 e 24 de julho

De acordo com a Presidente da FNAM, em causa está a recusa do governo em iniciar as negociações das grelhas salariais.



Joana Bordalo e Sá confirmou à RTP que. para além da paralisação nacional de dois dias, vai ser marcada uma greve ao trabalho suplementar nos cuidados de saúde primários, ainda este mês, que se prolongará até agosto.



A dirigente sindical lembra que as negociações salariais deviam ficar concluídas até setembro, para serem contempladas no Orçamento do Estado do próximo ano.



Os médicos estão insatisfeitos com a falta de avanços.